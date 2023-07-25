Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин поручил своевременно индексировать зарплаты в бюджетной сфере
Мир
Патрушев указал на причастность спецслужб Запада к созданию почти всех террористических групп
Мир
ЕС выделил Киеву еще €1,5 млрд в рамках финансовой помощи
Экономика
Путин назвал успешной работу российского бизнеса
Мир
В Германии сообщили о критике действий ВСУ в секретном докладе бундесвера
Армия
Российские силы сбили украинский Ми-24 в Запорожской области
Мир
Киев намерен создать новый зерновой коридор после получения F-16
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Мир
Патрушев указал на катастрофу рынка продуктов из-за санкций против РФ
Происшествия
Судно «Михаил Сомов» село на мель около островов в Баренцевом море
Мир
В Сингапуре впервые за 19 лет казнят женщину
Общество
Замеры на концентрацию опасных веществ провели в ТЦ «Времена года»
Авто
В Италии создали автомобиль с самой низкой посадкой

В СТЦ объяснили, кто ответственный за прорванную трубу в ТЦ «Времена года»

СТЦ: прорванная труба в ТЦ «Времена года» не входит в зону ответственности управляющей компании
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В торговом центре «Времена года» произошел прорыв магистральной трубы водоснабжения — опасного производственного объекта. Она находится на балансе собственника здания и не подлежит эксплуатации со стороны управляющей компании RD Management, рассказали «Известиям» в Союзе торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан (СТЦ) 25 июля.

«Компания RD Management привлекается в качестве свидетеля в текущем расследовании», — уточнили там.

При этом в СТЦ добавили, что в настоящее время управляющая компания проводит ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и готовит возвращение объекта к операционной деятельности.

«Труба не входит в зону ответственности управляющей компании, поскольку она не передавалась им и остается на балансе собственника. Труба является магистральной. Это означает, что у ТЦ не было возможности ее отключить, так как задвижка магистралей находится в тепловой камере МОЭК. Также хотели бы отметить статус управляющей компании, которая проходит свидетелем по делу об аварии. Обычно магистральные трубопроводы обслуживаются городскими сетевыми компаниями и входят в их зону ответственности. Ситуация, когда она находится в собственности ТЦ, является нетипичной», — объяснили в союзе.

Трубное положение: в деле о трагедии в ТЦ «Времена года» появился первый фигурант
Задержан главный инженер компании, отвечавшей за исправность коммуникаций торгового центра

Трубу прорвало в московском ТЦ 22 июля. В результате ЧП погибли четверо, еще 10 человек пострадали и были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц»).

23 июля сообщалось, что дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

24 июля в столице был задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору во «Временах года». На следующий день его доставили в суд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023