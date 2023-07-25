В СТЦ объяснили, кто ответственный за прорванную трубу в ТЦ «Времена года»

В торговом центре «Времена года» произошел прорыв магистральной трубы водоснабжения — опасного производственного объекта. Она находится на балансе собственника здания и не подлежит эксплуатации со стороны управляющей компании RD Management, рассказали «Известиям» в Союзе торговых центров: Россия, Белоруссия и Казахстан (СТЦ) 25 июля.

«Компания RD Management привлекается в качестве свидетеля в текущем расследовании», — уточнили там.

При этом в СТЦ добавили, что в настоящее время управляющая компания проводит ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации и готовит возвращение объекта к операционной деятельности.

«Труба не входит в зону ответственности управляющей компании, поскольку она не передавалась им и остается на балансе собственника. Труба является магистральной. Это означает, что у ТЦ не было возможности ее отключить, так как задвижка магистралей находится в тепловой камере МОЭК. Также хотели бы отметить статус управляющей компании, которая проходит свидетелем по делу об аварии. Обычно магистральные трубопроводы обслуживаются городскими сетевыми компаниями и входят в их зону ответственности. Ситуация, когда она находится в собственности ТЦ, является нетипичной», — объяснили в союзе.

Трубу прорвало в московском ТЦ 22 июля. В результате ЧП погибли четверо, еще 10 человек пострадали и были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекшие по не осторожности смерть двух или более лиц»).

23 июля сообщалось, что дело о расследовании прорыва трубы в торговом центре передано в аппарат столичного главка СК РФ и находится на контроле у председателя ведомства Александра Бастрыкина.

24 июля в столице был задержан главный инженер компании, которая осуществляла трудовые функции по договору во «Временах года». На следующий день его доставили в суд. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).