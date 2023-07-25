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ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы России (ВС РФ) на краснолиманском направлении взяли под контроль населенный пункт Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — заявил он на брифинге.

Общее продвижение войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника, добавил Конашенков.

Также на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщил Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Терны ДНР была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Было нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка ДНР.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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22 июля Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков.

До этого, 21 июля, российские военные пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп около села Торское в ДНР, а также в районе Приютного в Запорожской области и Новоселовского в ЛНР. Они уничтожили два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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