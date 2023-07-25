ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Сергеевка на краснолиманском направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) на краснолиманском направлении взяли под контроль населенный пункт Сергеевка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — заявил он на брифинге.
Общее продвижение войск составило до 4 км по фронту и до 2 км в глубину боевых порядков обороняющегося противника, добавил Конашенков.
Также на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Невское, Нововодяное ЛНР и Торское Донецкой Народной Республики (ДНР).
«В районе Серебрянского лесничества подразделения 234-го десантно-штурмового полка, которым командует гвардии полковник Васильев, отразили атаку противника, нанесли ему огневое поражение и перешли в контратаку. Действуя грамотно и слаженно, стремительно продвинулись на 1,5 км в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе населенного пункта Терны ДНР была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. Было нанесено поражение живой силе и технике 21-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 5-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка ДНР.
22 июля Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков.
До этого, 21 июля, российские военные пресекли деятельность украинских диверсионно-разведывательных групп около села Торское в ДНР, а также в районе Приютного в Запорожской области и Новоселовского в ЛНР. Они уничтожили два склада боеприпасов 23-й механизированной бригады и 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Запорожской области.
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