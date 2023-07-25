Реклама
Прямой эфир
Политика
Матвиенко указала на нарушение НАТО стабильности и безопасности в мире
Авто
Минтранс не поддержал снижение платы за проезд по трассам для большегрузов на газе
Спорт
Венгрия выступила за допуск спортсменов всех стран на Олимпиаду
Армия
Пушилин заявил об уничтожении 30% поставленной ВСУ техники Запада
Политика
Матвиенко назвала подлым актом нападение Украины на журналистов из РФ
Политика
В МИД РФ заявили об утрате Западом морального авторитета в Африке
Спорт
Матвиенко заявила о поддержке спортсменов РФ, несмотря на нейтральный статус
Авто
В России начались продажи седана Hongqi H5 и внедорожника HS5
Политика
Российская делегация во главе с Шойгу посетит КНДР
Армия
Призывной возраст увеличат в России до 30 лет с 1 января 2024 года
Авто
В Тульской области могут начать сборку кроссоверов Haval M6
Общество
Суд вынес приговор за госизмену экс-работникам ОПК в Курске

Песков обозначил основные темы встречи Путина и Лукашенко

Песков: на встрече Путина и Лукашенко обсуждалась повестка дня
0
Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждалась повестка дня.

«Встреча была для «сверки часов», для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге», — сказал пресс-секретарь президента в разговоре с журналистами 25 июля.

Песков указал, что именно там Путин и Лукашенко обозначили, что будут говорить о группе «Вагнер», торгово-экономическом сотрудничестве и о вопросах безопасности Союзного государства, поскольку всё это фигурировало на повестке дня.

Он также отметил, что цели достичь каких-либо договоренностей не было. Песков подчеркнул, что в рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств синхронизируют свою позицию.

РФ доведет до западной общественности данные о потерях их стран на Украине
Сколько техники противника было уничтожено за сутки и откуда Минск ждет угрозы

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 22 июля. На следующий день в Стрельне под Санкт-Петербургом состоялись переговоры лидеров двух стран. В частности, там Лукашенко заявил, что Польша перебрасывает войска к границам Союзного государства.

Также значительная часть беседы была посвящена спецоперации. Президент РФ сообщил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тыс. человек. Лукашенко в свою очередь предположил, что это происходит из-за выбранной иностранцами тактики.

После переговоров лидеры посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте и Ставропигиальный Никольский Морской собор — главный храм Военно-морского флота России. На следующий день, 24 июля, Путин и Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023