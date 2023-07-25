Песков обозначил основные темы встречи Путина и Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко обсуждалась повестка дня.

«Встреча была для «сверки часов», для обмена мнениями. Перечень основных тем на повестке дня очертили сами главы государств, когда они позавчера первый раз встретились в Санкт-Петербурге», — сказал пресс-секретарь президента в разговоре с журналистами 25 июля.

Песков указал, что именно там Путин и Лукашенко обозначили, что будут говорить о группе «Вагнер», торгово-экономическом сотрудничестве и о вопросах безопасности Союзного государства, поскольку всё это фигурировало на повестке дня.

Он также отметил, что цели достичь каких-либо договоренностей не было. Песков подчеркнул, что в рамках очень тесных и регулярных отношений главы государств синхронизируют свою позицию.

Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом 22 июля. На следующий день в Стрельне под Санкт-Петербургом состоялись переговоры лидеров двух стран. В частности, там Лукашенко заявил, что Польша перебрасывает войска к границам Союзного государства.

Также значительная часть беседы была посвящена спецоперации. Президент РФ сообщил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тыс. человек. Лукашенко в свою очередь предположил, что это происходит из-за выбранной иностранцами тактики.

После переговоров лидеры посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте и Ставропигиальный Никольский Морской собор — главный храм Военно-морского флота России. На следующий день, 24 июля, Путин и Лукашенко посетили остров Валаам на Ладожском озере.