Путин и Лукашенко посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко в воскресенье, 23 июля, посетили в Кронштадте Музей военно-морской славы.

Помимо этого, лидеры посетили Старвропигиальный Никольский морской Собор — главный храм Военно-морского флота России.

Музей военно-морской славы — новый объект кластера «Остров фортов», он начнет свою работу 30 июля. Комплекс расположен на базе двух зданий, в которых во время Первой мировой войны находились артиллерийские арсеналы. Форма здания призвана сохранить в качестве центрального экспоната первую советскую атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол».

Ранее в этот день в Стрельне под Санкт-Петербургом состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. Стороны обсудили актуальные вопросы развития отношений двух стран, а также интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.

Так, в рамках встречи Путин сообщил, то все планы России и Белоруссии реализуются лучше, чем ожидалось. Он также отметил хорошее состояние экономики в двух странах и добавил, что в Белоруссии на достойном уровне находятся международные резервы.

Лукашенко прибыл в Россию накануне, 22 июля. Ожидается, что переговоры продолжатся и завтра.