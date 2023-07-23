Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления

Потери личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек, сообщил 23 июля на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин.

Так президент РФ прокомментировал слова белорусского лидера, что с начала контрнаступления безвозвратные потери ВСУ составили 26 тыс. человек.

«Больше, уже больше», — констатировал Путин.

Глава государства добавил, что иностранные наемники также несут значительные потери.

«Большие из-за своей тактики», — добавил Лукашенко.

«Да, из-за своей глупости», — согласился президент РФ.

Российский лидер подчеркнул, что общественность стран, правительство которых отправляет людей в зону спецоперации, должна знать о происходящем.

«И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей», — сказал президент.

Также он заявил о провале контрнаступления Киева.

Ранее, 21 июля, российский лидер отметил, что результатов украинского контрнаступления нет. По его словам, ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим Западом, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, а также ракет.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. Киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время, добавил он.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.