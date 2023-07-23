РФ доведет до западной общественности данные о потерях их стран на Украине

Потери личного состава ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тыс. человек. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Константиновском дворце 23 июля. Иностранные наемники в зоне СВО также несут значительные потери, подчеркнул президент РФ. Александр Лукашенко сообщил о рекордном количестве уничтоженной иностранной техники за сутки, а также рассказал российскому коллеге о настроениях вагнеровцев, которые уже около месяца находятся в Белоруссии.

О чем еще говорилось на встрече:

Разговор Владимира Путина и Александра Лукашенко начался с темы экономического сотрудничества между Москвой и Минском, которое идет «лучшими темпами, чем ожидали». По мнению российского президента, в РФ возможен рост экономики более чем на 2%, а в Белоруссии — на 3,7%. Растет и товарооборот, однако данные по нему разнятся — от $43,7 млрд до почти $45 млрд. Целиком и полностью реализуются и все планы по строительству Союзного государства, подчеркнул президент РФ.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Значительная часть беседы была посвящена спецоперации. Владимир Путин заявил, что потери личного состава ВСУ превысили 26 тыс. человек. Значительное количество потерь и у иностранных наемников в зоне СВО, подчеркнул он. Александр Лукашенко предположил, что это происходит из-за выбранной иностранцами тактики. «Они кучками там ходят», — пояснил он. Но Владимир Путин считает, что это просто «из-за своей глупости». При этом общественность стран, правительство которых отправляет солдат на фронт, должна знать, что там происходит, поэтому РФ будет доводить до их сведения информацию о гибели наемников на Украине, заверил глава государства.

Украинское контрнаступление провалилось, подчеркнул президент России. Александр Лукашенко добавил, что противостоять сегодня приходится всему блоку НАТО, а противник активно подключает наемников. На встречу с Владимиром Путиным белорусский лидер привез карту переброски польских войск к границам Союзного государства. Он обратил внимание, что одна из польских бригад теперь расположилась в 40 км от Бреста, притом что ранее они стояли в «километрах 500». Вторая дивизия расположилась на расстоянии чуть более 100 км от Гродно, сообщил Александр Лукашенко.

Белорусский лидер Александр Лукашенко Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Президенты оценили и рекордные показатели количества уничтоженной иностранной техники за сутки. По данным главы Белоруссии, вчерашний день СВО стал непростым, так как было уничтожено много иностранных танков: 15 Leopard и свыше 20 БМП Bradley. «Иностранных, пожалуй, столько не уничтожали за один день», — сказал Владимир Путин, добавив, что со стороны противника действовали подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой.

Лидеры стран посетили Морской Никольский собор в Кронштадте Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Планы по расчленению Украины и отрыву от нее западной части, вынашиваемые в том числе в Варшаве, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал неприемлемым вариантом развития событий. Он подчеркнул: если западная Украина попросит о помощи, Минск будет оказывать населению региона поддержку.

Александр Лукашенко также заявил Владимиру Путину, что вагнеровцы начали его «напрягать». «Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы. «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю: вам зачем на Запад? «Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув». По его словам, настроения у ЧВК «плохие».

Для глав государств провели экскурсию по Музею военно-морской славы Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

В завершение Александр Лукашенко обратился к российскому коллеге с предложением правительствам двух стран разработать совместный план развития экономики. Он также поблагодарил Владимира Путина за готовность «вступиться», если будет проявлена агрессия в отношении Белоруссии. Президент РФ анонсировал и неформальное общение со своим коллегой — оно пройдет сегодня и завтра. «Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести», —сказал Владимир Путин. По окончании официальной встречи у президентов была запланирована и другая часть программы: они посетили Музей военно-морской славы — новый объект кластера «Остров фортов» в Кронштадте.