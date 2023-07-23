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Лукашенко заявил, что его «начали напрягать вагнеровцы»

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что «его начали напрягать» сотрудники ЧВК «Вагнер».

«Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вaгнеровцы: «Хочется на Запад. Разрeшите нaм». Гoворю, вам зaчeм на Запад? «Ну схoдить на экскурсию в Вaршaву, в Жешув», — рассказал Лукашенко.

Глава республики заверил, что ЧВК продолжит находится на территории Белоруссии.

«Я дeржу их в центрe, как дoгoворились, Бeлоруссии не хотелось бы их туда передислоцировать», — добавил он.

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Лукашенко прибыл в Россию 22 июля, его встретили губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

23 июля в Стрельне под Санкт-Петербургом состоялись переговоры лидеров России и Белоруссии. В частности, Лукашенко заявил, что Польша перебрасывает войска к границам Союзного государства.

После переговоров лидеры двух стран посетили Музей военно-морской славы в Кронштадте и Старвропигиальный Никольский морской Собор — главный храм Военно-морского флота России

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