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Тело пропавшей 16-летней девушки нашли в лесу в Красноярском крае

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Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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В лесу возле города Дивногорска в Красноярском крае нашли тело 16-летней девушки, пропавшей двумя днями ранее. Об этом 24 июля сообщило Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

«22 июля около 16 часов девушка вышла из своего дома и сообщила своему отцу о том, что идет на прогулку с подругой на улицу Набережная в Дивногорске. В оговоренное с родителями время около 22 часов девушка не вернулась домой, абонентский номер сотового телефона был недоступен», — рассказало ведомство в Telegram.

Тело девушки с признаками насильственной смерти нашел волонтер в лесополосе 30 метрах от трассы Р-257 «Енисей».

24 июля Балахтинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, совершивших преступление.

Ранее, 24 июля, группа волонтеров из Санкт-Петербурга, которая искала заблудившуюся в лесу возле Иликовской дороги женщину, нашла тело давно умершего мужчины. Труп без внешних признаков насильственной смерти лежал на спине под деревом. Документов при погибшем найдено не было. Тело мужчины доставлено в морг для выяснения причин гибели.

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