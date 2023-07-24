Группа волонтеров при поисках женщины в лесу наткнулась на труп мужчины

В Санкт-Петербурге группа волонтеров, которая искала заблудившуюся в лесу возле Иликовской дороги женщину, нашла тело давно умершего мужчины. Об этом 24 июля сообщил источник «Известий».

Как уточнил собеседник, труп без внешних признаков насильственной смерти лежал на спине под деревом.

«На вид мужчине было 50-60 лет. Рост около 175 см, нормального телосложения», — рассказал источник.

Документов при погибшем найдено не было. Тело мужчины доставлено в морг для выяснения причин гибели.

20 июня источник «Известий» сообщал, что к реке Клязьме в городе Щелково Московской области был обнаружен труп 8-летнего мальчика. Тело ребенка было найдено 19 июня в реке в 200 м от улицы Набережная в поселке Загорянский. Сообщается, что мальчик проживал в Королеве. Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).