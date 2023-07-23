WP узнала причину затягивания сроков поставок ракет ATACMS Украине

США по-прежнему не намерены поставлять Украине оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS. Об этом 22 июля сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Пентагоне.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена «пока твердо придерживается» своей позиции и не планирует передавать Украине ракеты большой дальности. При этом растет давление со стороны американских законодателей и Киева.

По информации газеты, в связи с разочарованием из-за медленных темпов контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и неоднозначными заявлениями Байдена начались спекуляции и предположения о возможных поставках ATACMS Украине в ближайшее время. Однако источник издания подчеркнул, что никакие предметные дискуссии на эту тему не ведутся, позиция Вашингтона не поменялась.

Как указал собеседник The Washington Post, Пентагон считает, что комплексы ATACMS не входят в список самых насущных потребностей ВСУ. Также в ведомстве опасаются подрыва боеготовности США из-за поставок Киеву этих ракетных комплексов.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом возможность поставок ATACMS, однако окончательное решение еще не принято.

20 июля бывший заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Вашингтон убежден в отсутствии необходимости в поставках Украине ATACMS.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх 17 июля пояснила, что Пентагон не снимает с повестки вопрос о возможности поставить Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, но на данный момент считает, что у Киева есть всё необходимое на поле боя.

14 июля палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски. Поэтому по данному вопросу в Вашингтоне возникают споры. Таким образом он прокомментировал информацию газеты The New York Times о том, что в администрации президента США Джо Байдена проходят «тихие дебаты» по поводу возможной передачи Украине ракет дальнего радиуса действия ATACMS.

29 июня газета The Wall Street Journal сообщила о готовности американской администрации одобрить поставки Киеву комплексов ATACMS. По данным издания, вопрос поставок находится в процессе согласования на самом высоком уровне.

Инициативу о предоставлении Киеву ракетных комплексов ATACMS 9 июня представила группа американских конгрессменов, объявив о внесении резолюции палаты представителей от обеих партий. В ней они призывали администрацию президента США как можно скорее предоставить Украине ATACMS для достижения «значительных успехов на поле боя».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.