Израильскому премьер-министру Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на 23 июля проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

Согласно имеющейся информации, Нетаньяху прооперируют в медицинском центре имени Хаима Шибы.

Ранее, 16 июля, стало известно, что кардиологи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце премьер-министра. По словам профессора Иегуды Адлера, это было сделано с целью избежать нарушений сердечного ритма у Нетаньяху, а также выяснить, действительно ли причиной его плохого самочувствия стало обезвоживание или нарушение в работе сердца.

Накануне израильского премьера срочно госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома в Кесарии. Впоследствии политик объяснил свое недомогание тем, что провел некоторое время на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

В октябре 2022 года Нетаньяху был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты анализов оказались нормальными.