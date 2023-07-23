Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-сотрудник Пентагона раскритиковал Зеленского за неблагодарность
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Общество
Умерла театральная актриса Гульшат Зиязетдинова
Мир
В Турции назвали убийство Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
Мир
NYP сообщило о предсказаниях Байдена о его смерти до 2020 года
Спорт
Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира ATP в Швеции
Мир
Подозреваемый в коррупции бывший военком Одесской области уехал за границу
Мир
ООН выразила соболезнования близким погибшего военкора Журавлева
Мир
В Греции сообщили об эвакуации более 30 тыс. человек с острова Родос
Мир
В бундесвере обнаружили проблемы с безопасностью
Общество
В России жертвами преступлений за полгода стали 10,7 тыс. человек
Мир
Американцы назвали драматичными выборы в США из-за суда над Трампом
Спорт
Профсоюз футболистов выступил в защиту нападающего Мбаппе

Израильскому премьер-министру Нетаньяху имплантируют кардиостимулятор

Премьеру Израиля Нетаньяху проведут операцию по имплантации кардиостимулятора
0
Фото: REUTERS/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в ночь на 23 июля проведут операцию по имплантации кардиостимулятора. Об этом сообщает канцелярия главы правительства.

Согласно имеющейся информации, Нетаньяху прооперируют в медицинском центре имени Хаима Шибы.

Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля
Как включение в правительство радикальных деятелей отразится на внешней политике страны

Ранее, 16 июля, стало известно, что кардиологи имплантировали прибор для мониторинга аритмии в сердце премьер-министра. По словам профессора Иегуды Адлера, это было сделано с целью избежать нарушений сердечного ритма у Нетаньяху, а также выяснить, действительно ли причиной его плохого самочувствия стало обезвоживание или нарушение в работе сердца.

Накануне израильского премьера срочно госпитализировали после того, как он потерял сознание у себя дома в Кесарии. Впоследствии политик объяснил свое недомогание тем, что провел некоторое время на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

В октябре 2022 года Нетаньяху был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты анализов оказались нормальными.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023