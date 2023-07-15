СМИ заявили о прибытии Нетаньяху в больницу из-за плохого самочувствия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл из своего дома в отделение неотложной помощи медицинского центра Sheba из-за плохого самочувствия. Об этом в субботу, 15 июля, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на его канцелярию.

По данным газеты, премьер потерял сознание у себя дома в Кесарии, в результате чего упал и ударился головой. По прибытии в больницу, которая расположена недалеко от центра Тель-Авива, он был в сознании.

Позже сообщалось, что Нетаньяху чувствует себя хорошо и проходит дополнительные обследования. Его канцелярия пока не публиковала отчет о состоянии его здоровья, пишет «Газета.Ru».

В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.