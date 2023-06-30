Ближневосточные раны: визит премьера Израиля в КНР взволновал страну

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху еще не успел определиться со временем своего визита в Китай, но одних лишь новостей о таких планах хватило, чтобы в его стране вспыхнул скандал . Стараниями журналистов наведение мостов с Пекином было преподано как демонстративный выпад против США , отношения с которыми у еврейского государства сейчас натянутые. Отразятся ли интеракции Израиля с КНР на связях со Штатами и как в стране смотрят на вовлечение Пекина в дела Ближнего Востока и палестино-израильское урегулирование — в материале «Известий».

В том намек…

О том, что премьер Нетаньяху собирается с визитом в Пекин, первым сообщило издание Zman Yisrael. При этом журналисты, ссылаясь на свои дипломатические источники, дали понять — одной из главных целей поездки станет демонстрация Штатам, что на Америке свет клином не сошелся и у Израиля есть и другие дипломатические приоритеты . «Нетаньяху не собирается стоять и ждать приглашения посетить Белый дом, которого не последует. Он также работает по параллельным каналам», — сказал один из дипломатов газете The Times of Israel.

Считается, что премьер еврейского государства, переизбранный в конце 2022 года, давно хотел посетить с визитом США . Но на фоне усилившейся критики администрацией Джо Байдена политики Израиля на Западном берегу и его спорной судебной реформы никаких сигналов, что Нетаньяху готовы видеть в Белом доме в ближайшее время, так и не последовало . И якобы это подтолкнуло премьера в пику Штатам активизировать связи с Китаем.

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После ряда публикаций, преподанных под таким соусом, офис Нетаньяху подтвердил планы поездки в КНР по приглашению китайской стороны (по данным СМИ, в Пекин премьер отправится в июле). И подчеркнул, что американцы были поставлены в известность о планирующемся визите премьера Израиля в Китай еще около месяца назад и, мол, никаких возражений открыто не высказали.

Однако это не погасило волну критики в адрес Нетаньяху за решение, которое, по мнению многих в Израиле, способно омрачить отношения страны со ее главным союзником . «Это шаг, который нанесет ущерб израильским интересам, а не продвинет их вперед», — написал, в частности, экс-глава военной разведки Израиля Амос Ядлин. Со схожими комментариями — о том, что визит в Китай Нетаньяху «ставит под удар особые отношения Израиля с США», это «стратегическая ошибка» и вообще она превращает страну «в пешку в холодной войне между Китаем и США» , — в последние дни выступали и другие израильские политики и эксперты.

По словам директора Центра израильско-китайской политики Фонда Дайаны и Гилфорда Глейзеров в Институте исследований национальной безопасности Ассафа Ориона, обе главные партии в США довольно негативно относятся к активизации отношений любого американского партнера с Китаем и в этом контексте Израилю предъявляются даже большие требования. Поэтому визит Нетаньяху сам по себе не может приветствоваться в Америке.

— Негативные последствия визита будут зависеть как от его содержания, так и от оптики. Чем больше будет казаться, что Нетаньяху продвигает цели Пекина, тем выше окажется цена для отношений Израиля с Америкой . Поддержка глобальных инициатив Китая, включая «Пояс и путь», и создание впечатления, что Израиль использует Китай в качестве рычага давления на США, еще больше навредят американо-израильским отношениям. То же произойдет, если Израиль создаст впечатление, что он помогает Китаю расширить его роль на Ближнем Востоке, — пояснил эксперт «Известиям».

Президент Китая Си Цзиньпин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время переговоров в Пекине в марте 2017 года Фото: Getty Images/Etienne Oliveau/Stringer

Напомним, Израиль получает военную помощь от Штатов (согласно соглашению сторон от 2016-го; в период 2019–2028 годов она ежегодно составляет $3,8 млрд) и зависит от американского право вето в Совбезе ООН — с начала 1970-х годов американцы 53 раза накладывали его в СБ против антиизраильских резолюций, даже когда некоторые из них полностью соответствовали заявленной политике Штатов.

Что же касается отношений с Китаем, то с ним Израиль всегда поддерживал тесные экономические связи . В 2017-м, когда Биньямин Нетаньяху последний раз посещал Поднебесную, он прибыл туда с крупнейшей израильской бизнес-делегацией, а уехал — с контрактами на $25 млрд. При этом, однако, еврейское государство всегда выстраивало сотрудничество с Пекином с оглядкой на свои дипломатические связи и контакты в области безопасности с США.

В Вашингтоне действительно очень щепетильно относятся к связям с Пекином, когда речь заходит о стратегических вопросах или вопросах безопасности , сказал «Известиям» старший научный сотрудник института национальной безопасности и сионистской стратегии Мисгава Ашер Фредман.

— Но премьер Нетаньяху хорошо осознает необходимость тщательного учета озабоченностей Америки и, скорее всего, будет избегать расширения сотрудничества в областях, которые США считают чувствительными . Я верю, что Америка, величайший союзник Израиля, понимает важность и законность ведения Израилем диалога с Китаем по экономическим и региональным вопросам, особенно учитывая растущее присутствие Китая на Ближнем Востоке, — отметил израильский эксперт.

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Попытка не пытка

В последние месяцы Китай действительно заметно активизировал свою дипломатию на ближневосточном направлении . Одним из самых ярких подтверждений возросшей роли Пекина в делах региона стало его удачное посредничество в сделке по восстановлению связей между заклятым врагом Израиля — Ираном и Саудовской Аравией в апреле.

При этом, по данным американского новостного сайта Axios, Нетаньяху отнесся к растущему участию китайцев в делах Ближнего Востока позитивно . Хотя мотивация оказалась своеобразной. « Это необязательно плохо. Это может быть полезно, потому что это вынудит США остаться здесь ». Так, по словам очередных источников, премьер Израиля отозвался о роли КНР на недавнем секретном брифинге в комитете кнессета по иностранным делам и обороне, касавшемся участия китайского правительства в саудовско-иранском соглашении.

Более того, недавно Китай сумел упрочить и свои отношения с Палестиной. Буквально на прошлой неделе в Пекине побывал президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас , которого встретили с воинскими почестями. По итогам визита председатель КНР Си Цзиньпин и палестинский лидер торжественно объявили о новом двустороннем стратегическом партнерстве и планах китайских инвестиций в инфраструктурные, производственные и энергетические проекты в Палестине.

Но главное — в Пекине, полюбившем в последние месяцы брать на себя роль миротворца, Аббасу представили новый китайский план установления израильско-палестинского мира. А это, понятное дело, напрямую касается и Израиля. « В последнее время Китай активизировал свое участие на Ближнем Востоке, и премьер-министр должен быть там, чтобы представлять интересы страны », — сказал на этой неделе газете Times of Israel один из израильских диписточников.

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— Сейчас обстановка в Палестине накалена до предела — во многом из-за политики правительства Нетаньяху , которое поддерживает расширение еврейских поселений и закрывает глаза на погромы поселенцами арабских деревень. Китай, который стремительно сближается с арабами, в этой ситуации занимает скорее проарабскую позицию, что не может не тревожить израильское руководство . Не исключено, что Нетаньяху во время визита попытается повлиять на позицию КНР, — считает старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сурков.

Кроме того, в израильской прессе мелькали и предположения, что с помощью Китая Нетаньяху попробует улучшить отношения с Саудовской Аравией , последней арабской страной, которая пока так и не нормализовала связи с еврейским государством. Впрочем, по мнению Николая Суркова, перспективы такого сценария зависят не столько от дипломатической активности США или Китая, сколько от ситуации в Палестине.

— Эр-Рияд, может, и хотел бы установить публичные отношения с Израилем, но по соображениям престижа не может этого сделать, пока нынешнее израильское правительство фактически продолжает аннексию палестинских земель, — пояснил он «Известиям».

Маловероятно, что Китаю удастся и посредничество в заключении сделки между Израилем и Палестиной в ближайшем будущем .

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— Во-первых, потому что Палестинская администрация слабеет и теряет контроль над частями территории, на которой действуют террористические группировки. Во-вторых, потому что Израиль всегда предпочитал прямые двусторонние переговоры с палестинцами при американской поддержке, — отметил Ашер Фредман. — Китай потенциально может сыграть позитивную роль в поощрении регионального сотрудничества и нормализации отношений по таким вопросам, как торговля и окружающая среда, но американское лидерство останется первостепенным .

По словам Ассафа Ориона, предложение Китая о посредничестве вряд ли может быть воспринято Израилем всерьез, учитывая низкую вовлеченность Пекина, небольшие инвестиции и явную пристрастность в конфликте на стороне палестинцев. И даже если бы Нетаньяху стремился к политическому прогрессу с Палестинской администрацией, а президент Аббас был бы подходящим партнером, очевидно, что Израиль выбрал бы на эту роль Вашингтон, а не Китай.