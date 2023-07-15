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Нетаньяху объяснил причину своего недомогания

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объяснил причину своего недомогания нахождением на солнце
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху записал видеообращение из медицинского центра Sheba, в котором поблагодарил медиков за помощь после недомогания, и сообщил, что оно было вызвано обезвоживанием. Запись 15 июля публикует портал Ynet.

Политик отметил, что уже чувствует себя очень хорошо.

«Вчера провел некоторое время на озере Кинерет на солнце, без головного убора и без [достаточного количества] воды, плохая идея», — прокомментировал Нетаньяху.

Он также призвал израильтян проводить меньше времени на жаре и пить больше воды из-за высокой температуры воздуха.

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Ранее 15 июля сообщалось, что Нетаньяху прибыл из своего дома в отделение неотложной помощи медицинского центра Sheba из-за плохого самочувствия. Как сообщила его канцелярия газете The Jerusalem Post, премьер потерял сознание у себя дома в Кесарии, в результате чего упал и ударился головой. По прибытии в больницу недалеко от центра Тель-Авива он был уже в сознании.

В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.

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