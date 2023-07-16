Нетаньяху имплантировали прибор для мониторинга сердечного ритма

В медицинском центре Sheba госпиталя Tel HaShomer кардиологи имплантировали в сердце премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прибор для мониторинга аритмии. Об этом 16 июля сообщает издание Yedioth Ahronoth, ссылаясь на специалиста по кардиологии в учреждении профессора Иегуду Адлера.

Он рассказал, что благодаря имплантации можно будет избежать нарушений сердечного ритма у Нетаньяху, а также выяснить, действительно ли причиной его плохого самочувствия стало обезвоживание или нарушение в работе сердца.

После проведенного обследования Нетаньяху в воскресенье выписали из больницы, уточняет The Jerusalem Post.

Днем ранее стало известно, что премьер-министр Израиля прибыл из своего дома в отделение неотложной помощи центра Sheba из-за плохого самочувствия. Как сообщила его канцелярия газете The Jerusalem Post, он потерял сознание у себя дома в Кесарии, в результате чего упал и ударился головой.

Позже Нетаньяху вышел на связь и сообщил, что недомогание было вызвано обезвоживанием. Он пояснил, что провел некоторое время на озере Кинерет на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

16 июня канцелярия главы правительства заявила, что премьер-министр продолжает проходить обследование в медицинском центре, а результаты его анализов нормальные.

В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.