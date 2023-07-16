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В канцелярии рассказали о результатах анализов Нетаньяху

Канцелярия: анализы премьера Израиля Нетаньяху в норме
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Фото: Global Look Press/Ilia Yefimovich
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Премьер-министр Израиля продолжает проходить обследование в медицинском центре. Результаты его анализов нормальные. Об этом 16 июля сообщили в канцелярии главы правительства.

«Он в очень хорошем состоянии и должен быть выписан сегодня в течение дня», — говорится в опубликованном заявлении, которое приводит Irish Examiner.

Днем ранее стало известно, что Нетаньяху прибыл из своего дома в отделение неотложной помощи медицинского центра Sheba из-за плохого самочувствия. Как сообщила его канцелярия газете The Jerusalem Post, премьер потерял сознание у себя дома в Кесарии, в результате чего упал и ударился головой.

Позже он вышел на связь и сообщил, что недомогание было вызвано обезвоживанием. Он пояснил, что провел некоторое время на озере Кинерет на солнце без головного убора и достаточного количества воды.

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В октябре 2022 года премьер-министр был также доставлен в отделение неотложной помощи после потери сознания во время молитвы в иерусалимской синагоге. Его выписали после того, как все результаты проведенных им анализов оказались нормальными.

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