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Месси дебютировал за «Интер Майами» и принес клубу победу

Месси голом cо штрафного на 90+4-й принес «Интер Майами» победу в своем дебютном матче
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Фото: REUTERS/Sam Navarro/USA TODAY Sports
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Аргентинский нападающий Лионель Месси в своей дебютной игре в составе североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» принес клубу победу в матче с «Крус Асуль» на групповом этапе турнира Leagues Cup, состоявшемся 22 июля.

«Интер Майами» переиграл «Крус Асуль» в матче 1-го тура Кубка лиги — 2:1. Первый гол забил финский полузащитник Роберт Тэйлор на 44-й минуте.

Месси вышел в начале второй половины встречи. На 65-й минуте гол забил Уриэль Антун из «Крус Асуль». «Интер Майами» победил благодаря голу Месси со штрафного на 4-й добавленной минуте.

Для Месси эта игра за «Интер Майами» стала дебютной. 36-летний аргентинец вышел на поле на 54-й минуте встречи, заменив Бенджамина Кремаски.

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Ранее, 17 июля, Месси представили болельщикам «Интера Майами». Церемония прошла на домашнем стадионе команды во Флориде.

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси до этого, 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.

В начале июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

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