Золотая акция: США хотят сделать свою лигу богатой за счет Месси

Переход Лионеля Месси в «Интер Майами», анонсированный на этой неделе, стал одной из главных сенсаций не только в мире футбола, но и в мире бизнеса. Из трех вариантов — возвращение в родную «Барселону», рекордный в истории контракт с саудовским «Аль-Хилялем» на $1,3 млрд и переход в команду из американской МЛС с историей всего в три года — чемпион мира выбрал наименее вероятный вариант. Подробности — в материале «Известий».

Тайны Майами

Финансовая мотивация данного перехода до конца непонятна. МЛС (высшая лига футбола в США и Канаде) допускает годовой зарплатный бюджет для всей команды в размере не более $5,1 млн. Разумеется, в этом правиле есть исключения — «отмеченные» (designated) игроки, но даже в этом случае зарплата вряд ли может составлять сотни миллионов долларов, и при любом раскладе сумма заработка будет на пару порядков меньше, чем Лионелю предлагали в Саудовской Аравии. Нефинансовая мотивация, конечно, тоже важна, но по этой логике Месси лучше было бы продолжать играть в Европе — команды, готовые платить ему по стандартам МЛС, выстроились бы в длинную очередь.

Условия контракта до сих пор не афишируются, но кое-какие догадки есть. Вероятно, что Месси были предложены особые условия не от команды «Интер Майами», а от МЛС в целом — точнее, от ее спонсоров. В частности, аргентинец может получить долю от сделки по стримингу трансляций матчей лиги на Apple TV. Еще один вариант дохода — доля от спонсорского контракта с лигой Adidas. В итоге могут набегать очень серьезные суммы, учитывая огромную популярность Месси, несопоставимую не только с любым другим игроком команд МЛС, но и с лигой в целом.

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Хотя с заработком Месси ситуация пока неясная. Кто точно останется в плюсе — так это сам «Интер Майами» и МЛС. Переход Месси является исключительным событием — да, лигу и раньше посещали большие звезды в почтенном возрасте: Дэвид Бекхэм (кстати, ключевой акционер флоридского «Интера»), Златан Ибрагимович и многие другие. Но, во-первых, по уровню узнаваемости они всё-таки уступали Месси, а во-вторых, все понимали, что они уже едут доигрывать и поразвлечься, тогда как Лео, несмотря на свои неполные 36 лет, по-прежнему один из лучших игроков в мировом футболе , что наглядно показал и прошедший полгода назад чемпионат мира в Катаре. Следовательно, он в теории может радикально увеличить доходы клуба и всей лиги — а она в этом сейчас действительно остро нуждается.

Американские бедняки

Профессиональный футбол, или соккер (хотя сейчас так говорят американцы, изначально это было исконно британско-английское слово, представлявшее собой сокращение от Association Football и использовавшееся для отличия от регби — Rugby Football) трижды пытался завоевать США. В первый раз это произошло на рубеже 1920–1930-х годов. Тогда Американская лига соккера провела всего четыре сезона и закрылась из-за последствий Великой депрессии, по дороге почти полностью сменив состав.

Второй попытки пришлось ждать без малого 40 лет. На фоне появления цветного телевидения некоторые бизнесмены из США решили снова попробовать привить европейский футбол в стране. Была создана Северо-Американская лига соккера (NASL) с мощными бюджетами, клубы которой могли позволить себе приобретать самых ярких звезд мирового футбола , включая Пеле, Франца Беккенбауэра, Йохана Кройфа и Герда Мюллера. Хотя многие из этих игроков приезжали в довольно солидном возрасте, некоторые находились на пике своей карьеры.

Несмотря на яркое продвижение и высокое качество телевизионной картинки, NASL оказалась колоссом на глиняных ногах. Денег тратилось много, но найти стабильные источники финансирования оказалось сложно. Европейский футбол всегда был готов мириться с убыточностью в разумных пределах из-за большой любви к игре местных толстосумов, но на американской почве подобный подход не сработал. В 1984 году NASL прекратила свое существование как футбольная лига, сосредоточившись на несопоставимо менее популярном мини-футболе.

Но уже спустя четыре года после сворачивания NASL США получают право на проведение чемпионата мира – 1994. Одним из условий со стороны ФИФА было создание в США новой профессиональной футбольной лиги.

Стадион Стэнфорд, расположенный в 43 км к югу от Сан-Франциско, был местом проведения шести игр чемпионата мира 1994 года Фото: Global Look Press/dpa

Надо сказать, что к 1990-м годам американский спорт приобрел устойчивую репутацию одного из самых кассовых зрелищ в мире. Команды НФЛ, МЛБ, НБА зарабатывали сотни миллионов долларов в год и приносили реальную прибыль. Всё это было, конечно, неудивительно. Американская экономика и так являлась крупнейшей в мире (превосходя на тот момент по объему экономику всей Западной Европы вместе взятой), к тому же доля частного потребления в ВВП США традиционно выше, чем в Европе. Одним словом, речь шла о гигантском и практически неисчерпаемом рынке, который был готов к завоеванию самым популярным спортом в мире. Особенно на фоне успешного (как с точки зрения зрительского интереса, так и выступления сборной США) мирового первенства.

В этот раз создатели лиги решили учесть предыдущие ошибки. Никакой ярмарки тщеславия в виде приглашения действующих звезд на максимальные контракты — по меньшей мере на первых порах плюс жесткий контроль над расходами и зарплатами, требование строительства инфраструктуры (конкретно специализированных футбольных стадионов), способной приносить прибыль, система драфта для американских игроков по образу и подобию НБА и НХЛ. МЛС рождалась как маленькая лига, которая должна была со временем стать большой — как в смысле количества команд, так и в плане доходов. Благо расширяться ей было куда. И десятки миллионов американцев, играющих в соккер, внушали значительный оптимизм. Восприятие МЛС как лиги совсем недалекого будущего было в 1990-е общим местом как в спортивной, так и в деловой прессе.

Спустя почти 30 лет, однако, можно констатировать, что МЛС до сих пор является «лигой будущего», и в этот раз такое прозвище звучит с выраженным элементом иронии, если не сарказма. Успешной ее можно считать только в некоторых аспектах. Во-первых, увеличилось число команд — с 10 в 1996 году до 28 сейчас. Во-вторых, была построена впечатляющая инфраструктура: почти все клубы владеют собственными, чисто футбольными стадионами. И эти арены неплохо заполняются: средняя посещаемость за сезон колеблется от 12 тыс. человек (как раз у «Интера Майами», куда переходит Месси) до 47 тыс. (у «Атланты Юнайтед»). Это всё еще значительно меньше, чем в самых посещаемых лигах мира (АПЛ, Бундеслига), но сопоставимо с бразильской или итальянской серией А. Для «нефутбольной» страны достижение бесспорно.

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Но когда речь идет о финансовых результатах, похвастаться нечем. По итогам сезона-2022 самой богатой франшизой лиги стал ФК «Лос-Анджелес», который заработал $116 млн. Для сравнения: 30-й по уровню доходов клуб Европы «Саутгемптон» в сезоне-2021/22 имел оборот $190 млн. Доходы лиги малы не только в сравнении с АПЛ или испанской Ла Лигой, но и даже, например, с португальским чемпионатом (лиссабонская «Бенфика» зарабатывает более $200 млн за сезон, «Порту» — $160 млн).

В первую очередь такая разница объясняется совершенно смешными по меркам топ-чемпионатов телевизионными контрактами. Соглашение, действовавшее в 2022 году, предусматривало $90 млн за сезон. Это намного меньше, чем получают другие американские профессиональные лиги. К примеру, НХЛ на ТВ-контрактах зарабатывала $725 млн — а это самая «бедная» из главных североамериканских спортивных лиг. Более того, это в разы меньше, чем то, что европейские футбольные лиги получают только от американских телекомпаний. По последнему соглашению АПЛ получает только от американцев $450 млн в год.

На самом деле контракты и не могли быть сильно больше. Финал плей-офф МЛС в 2020 году привлек всего миллион зрителей, тогда как финал Кубка Стэнли в 2021-м собрал у экранов 2,5 млн. В среднем матчи МЛС смотрели в минувшем сезоне 384 тыс. человек. Таким образом, потенциал для увеличения контрактов есть, но он ограничен.

Некоторые клубы находятся в таком состоянии, что собирают до половины своих доходов благодаря билетам на матчи — благо посещаемость у них хорошая. Но это нонсенс: в европейском футболе билеты (даже у клубов в Лондоне, где они стоят очень дорого) в принципе не могут приносить более 15–20% выручки.

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Не стоит забывать, что у клубов МЛС, по сути, нет такого источника доходов, как трансферы: между собой клубы торгуют игроками за деньги с серьезными ограничениями, а продажи за рубеж редки и еще реже приносят существенные деньги . Во многом и потому, что в МЛС просто нет достаточного количества игроков до 30 лет, которых можно было бы продать ведущим европейским клубам, что в целом свидетельствует о слабости лиги со спортивной точки зрения. Так, лучший бомбардир сезона 2021 года аргентинец Валентин Кастельянос, 24-летний нападающий в самом расцвете сил, вызвал интерес только у середнячка испанской Примеры «Жироны», да и та согласилась взять его лишь в аренду. Статистика аргентинца в Испании неплоха, но не более того.

Кстати, одной из главных звезд МЛС на данный момент является другой воспитанник аргентинского футбола — Себастьян Дриусси, который не смог в полной мере оправдать ожидания, выступая за питерский «Зенит». В общем, зарабатывать на трансферах в топ-лиги не получается за отсутствием игроков подходящего уровня.

В последние 10 лет сложилась такая ситуация, что ключевым источником дохода для лиги стали «платы за расширение» — деньги, которые отдают МЛС новые команды для включения в чемпионат . В зависимости от гибких условий эти суммы могут достигать сотен миллионов долларов. В итоге получается, что бизнес-модель МЛС имеет кое-что общее с финансовой пирамидой. Разумеется, в долгосрочном плане вся эта конструкция является крайне неустойчивой.

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На футбол билета нет

Переломит ли ситуацию трансфер Месси? Переход Лионеля — эпохальное событие, это «человек-команда», который может выигрывать матчи почти в одиночку, а генерировать многомиллионные доходы способен уже без какого-либо «почти». Разумеется, под аргентинца спонсоры готовы выложить немалые суммы. Переход Месси уже сказался на ценах на билеты: буквально через несколько минут после объявления спекулянты стали продавать их на матч «Лос-Анджелес» – «Интер» в Калифорнии за $450, тогда как в норме они стоят $40. В будущем ажиотаж, несомненно, скажется и на других видах доходов не только «Майами», но и в меньшей степени прочих клубов лиги.

Однако как долгосрочный план развития приезд Месси пока не выглядит надежным. Не факт, что рост выручки не прекратится, когда Лионель решит покинуть американские берега. А до этого момента может оказаться не так уж и много: аргентинец по-прежнему в отличной форме, но 36 лет — это 36 лет, и есть большие сомнения, что он продолжит играть после следующего чемпионата мира, где намерен защитить выигранный в Катаре титул.