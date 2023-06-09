Обменный фон: Проворов покидает «Филадельфию», Худобин вернется в Россию

За океаном в самом разгаре финальная серия Кубка Стэнли, в которой «Вегас» уверенно выиграл два первых матча у «Флориды». Но и помимо финала новостей в НХЛ хватает, в том числе касающихся российских игроков. О том, зачем «Филадельфия» обменяла своего лучшего защитника Ивана Проворова, почему Владислав Гавриков не вышел на рынок свободных агентов, а продлил контракт с «Лос-Анджелесом», где продолжат карьеру Антон Худобин и Дмитрий Орлов — в материале «Известий».

Новый клуб

Иван Проворов в этом сезоне был признан лучшим защитником «Филадельфии», но это не спасло его от обмена. Клуб затеял перестройку и избавился от игрока с солидным контрактом, который действует еще два года. Вместо этого «Флайерз» получили вратаря Кэла Петерсена, защитника Шона Уокера и выбор в первом раунде драфта от «Лос-Анджелеса». Забавно, что «Кингз» в этом обмене получили 30% от контракта Проворова, а сам игрок отправился в «Коламбус». Но «королям» нужно было скинуть контракт Петерсена, чтобы подписать Владислава Гаврикова, так что не удивляйтесь!

При этом карьера Проворова в последние годы неприятным образом катится вниз. Да, болельщики признали его лучшим защитником команды, однако выбор там был невелик. Два сезона подряд Проворов стабильно в минусе по показателю полезности: –20 и –17. Если такую статистику можно поставить под вопрос, то вот еще цифры: Иван — худший в «Филадельфии» прошлого сезона по количеству потерь — 85 (второй — защитник Тони Деанджело с 57 ошибками).

«Это (обмен Проворова. — «Известия») было непростое решение, — цитирует пресс-служба «Филадельфии» генерального менеджера Диниэля Бриэра. — Приходится расставаться с хорошим игроком, чтобы получить хорошие активы. Мы почувствовали, что такая сделка имеет для нас смысл. Иван был нашим воином. Он проводил на льду много времени, это сильный защитник. Я считал, что это игрок топ-пары обороны для нашей команды. Но за выбор на глубоком драфте приходится платить. Получение еще одного пика первого раунда было для меня главным приоритетом. Это также дает шанс нашим молодым защитникам».

Конечно, хочется верить, что смена обстановки положительно скажется на развитии 26-летнего хоккеиста. В «Коламбус» приходит Майк Бэбкок, жесткий тренер, который обязательно наведет порядок в этом гнезде. При нем игроки обороны способны серьезно прогрессировать. Огайо — тихий, спокойный штат, в котором журналисты и болельщики не давят на игроков с требованием выигрывать по Кубку Стэнли каждый месяц, а пресса не полощет тебя за любую ошибку. Здесь Проворов сможет выдохнуть.

Российскому болельщику вновь будет интересен «Коламбус»: помимо Проворова там уже играют Егор Чинахов, Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов, а также приедет бывший форвард «Ак Барса» Дмитрий Воронков.

Остаться в Калифорнии

Всю карьеру в НХЛ защитник Владислав Гавриков провел в «Коламбусе», пока перед дедлайном нынешнего сезона его не обменяли в «Лос-Анджелес». В городе ангелов россиянин проявил себя отлично и вполне мог выйти на рынок свободных агентов, но предпочел подписать новое соглашение с «Кингз».

За два года в «Лос-Анджелесе» Гавриков должен получить $11,75 млн, причем в контракте прописан полный запрет на обмен. Как заявил агент хоккеиста Дэн Мильштейн, Владислав не рассматривал другой срок контракта. По окончании нового соглашения Гаврикову будет 29 лет, и тогда он снова сможет выйти на рынок свободных агентов.

В этом сезоне «Лос-Анджелес» уверенно пробился в плей-офф, но в первом же раунде вылетел от «Эдмонтона» (2-4).

— Перспективы у «Кингз» неплохие — в системе клуба много талантливой молодежи, а подписание Гаврикова стабилизирует оборону, — отметил «Известиям» обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион Валерий Каменский. — Так что российский защитник вряд ли будет пропускать плей-офф в ближайшие годы.

От повышения до КХЛ

Вратарь Антон Худобин доигрывал сезон в «Чикаго», и уже понятно, что клуб не оставит ветерана в составе. Скорее всего, карьера 37-летнего россиянина в НХЛ подходит к концу, а слухи отправляют его в «Ладу» (клуб из Тольятти возвращается в КХЛ). А вот нападающий «Вегаса» Иван Барбашев после шикарной игры в плей-офф и потенциального кубка может рассчитывать на солидное повышение контракта. У «Вегаса» мало места под потолком, так что вполне вероятно, что Барбашев выйдет на рынок свободных агентов.

— В «Сент-Луисе» Иван играл в более силовых звеньях и выполнял немного другую роль, — приводит слова наставника «Вегаса» Брюса Кэссиди пресс-служба НХЛ. — Там он в основном участвовал в отборе шайбы и завершал силовые приемы по всей площадке. Он всё еще делает это здесь, но мы предоставили ему больше возможностей набирать очки. Я не знаю как, но всё, что он делал в «Сент-Луисе», работало. Однако есть область, где мы думали, что сможем получить от него больше, и он это сделал. Он может играть на небольших площадках, он отлично видит партнеров.

Владимир Тарасенко неплохо вписался в состав «Рейнджерс», но и он вряд ли останется в команде. Скорее всего, нападающий получит контракт в новой команде, а спрос на него должен быть серьезным — Тарасенко всё еще умеет забивать. Расцвел в «Далласе» и Евгений Дадонов, который наверняка получит новое предложение от клуба: в состав «Старз» российский нападающий вписался идеально.

Защитником Дмитрием Орловым очень довольны в «Бостоне», но смогут ли они выиграть конкуренцию за игрока? Сам Орлов пока не раскрывает карт, но очевидно, что недостатка в предложениях у него не будет. Скорее всего, продолжит карьеру в одном из клубов НХЛ и Семен Варламов: опытный вратарь по-прежнему в порядке.