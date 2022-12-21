Инфантиново поведение: почему глава ФИФА хочет чаще проводить ЧМ

Президент ФИФА Джанни Инфантино не оставляет попыток сократить временные промежутки между чемпионатами мира. После успешного турнира в Катаре швейцарец намерен добиваться, чтобы ЧМ проходил раз в три года, сообщают британские СМИ. Изменения возможны после 2030 года. Ранее Инфантино выступал с похожим и даже более радикальным предложением — чтобы сильнейшие команды планеты выявляли лучшего раз в два года. Тогда резко против выступили ассоциации Европы и Южной Америки — УЕФА и КОНМЕБОЛ . Футбольное сообщество и так жалуется на тяжелый, перегруженный календарь, отмечают эксперты. Как оно отреагирует на новую идею президента ФИФА, разбирались «Известия».

Президент не сдается

Чемпионат мира – 2022 едва завершился, а футбольные власти уже задумались о революции. Как сообщает Daily Mail, президенту ФИФА Джанни Инфантино настолько понравился турнир в Катаре, что он готов изменить периодичность проведения главного мирового форума. «Коммерческий и спортивный успех чемпионата мира придал уверенности Инфантино, — пишет газета. — Он убежден, что проведение турнира в разгар европейской зимы изменило правила игры и доказало: у футбола есть потенциал для развития и глобализации».

На прошлой неделе президент ФИФА уже озвучил несколько важных инициатив. Инфантино объявил о том, что в 2025 году стартует новый формат Клубного чемпионата мира с участием 32 команд. Кроме того, глава организации заявил, что формат следующего ЧМ может быть пересмотрен: не исключено, что в нем примут участие 48 сборных, которые будут разбиты на 12 групп (нынешний формат — 32 сборные и восемь групп).

Инфантиново поведение Президент ФИФА Джанни Инфантино, эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани и футболист Лионель Месси на церемонии награждения победителей чемпионата мира 2022 года Фото: Global Look Press/firo Sportphoto/Sebastian EL-SAQQA

На тему сокращения перерыва между главными турнирами планеты Инфантино последний раз высказывался в январе этого года. Тогда он показал себя сторонником идеи проведения ЧМ каждые два года.

— Я понимаю, что в Европе часто проходят чемпионаты мира, потому что лучшие игроки выступают в европейских лигах. Но в остальном мире мундиаль проводится редко. Мы должны найти способ охватить весь мир с помощью футбола. Мы создадим максимально удобные условия, чтобы можно было проводить крупные международные турниры раз в два года , — говорил он.

Сама же идея сокращения цикла ЧМ изначально принадлежит известному французскому тренеру, главе департамента глобального развития футбола ФИФА Арсену Венгеру. Он представил ее еще в сентябре 2021 года. Чаще проводить ЧМ — это часть предлагаемой им реформы международного календаря.

— Я предлагаю сократить число отборочных матчей, переформировать расписание и таким образом создать окно для международного турнира по завершении сезона, — объяснял титулованный француз. — Это позволит разделить турниры клубов и сборных. Например, часто после паузы на матчи сборных часть южноамериканских футболистов не успевает вернуться в свои европейские клубы после отборочных матчей и пропускает игры. Это, на мой взгляд, нелогично. Я со всеми проконсультировался и всем задал два вопроса. Первый: вы хотите, чтобы всё осталось как есть? 100% ответили, что нет. Второй: у вас есть идеи, как реорганизовать международный календарь? 80–90% людей понравилась идея реорганизации отборочных циклов, их сокращение, что позволит провести дополнительные международные турниры.

Но против инициативы резко выступили УЕФА и южноамериканская конфедерация КОНМЕБОЛ. Они даже пригрозили бойкотом турнира.

Инфантиново поведение Глава УЕФА Александер Чеферин Фото: Global Look Press/dpa/Arne Dedert

— Это убьет футбол. Это против его основных принципов. Мы можем принять решение не участвовать в нем. Насколько я знаю, Южная Америка на одной стороне с нами, — объяснял свою позицию глава УЕФА Александер Чеферин.

Хотя у идеи Инфантино и Венгера есть сторонники. Например, представители конфедераций Африки и Азии выражали поддержку ФИФА. Однако для перехода на двух- или трехлетний цикл мировым футбольным властям нужно одобрение всех конфедераций.

Денег много не бывает

Daily Mail подчеркивает, что Инфантино не сдается. Теперь он хочет проводить чемпионат мира раз в три года. Однако изменения если и вступят в силу, то не раньше 2030 года, так как переговоры о международном футбольном календаре на период с 2024 по 2030 год уже практически завершены. Швейцарец намерен остаться на своем посту до 2031 года и осуществить идею.

Причины, по которым ФИФА стремится уменьшить цикл, лежат на поверхности: ни один турнир по доходам не может сравниться с чемпионатом мира. В Катаре организация заработала $10,5 млрд — на миллиард больше, чем четыре года назад в России. Эти цифры озвучил сам глава ФИФА.

Но преодолеть сопротивление Европы и Южной Америки Инфантино будет сложно, считают эксперты.

Инфантиново поведение Фото: Global Look Press/XinHua/Meng Yongmin

— Это изменение не поддерживают ни УЕФА, ни ведущие европейские тренеры, ни футболисты, — отметил «Известиям» почетный президент РФС, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков. — Даже сейчас международный календарь сильно перегружен. Если проводить ЧМ раз в три года, то станет еще хуже. Мы получим не чемпионат мира, а фестиваль футбола, пропадет целостность соревнования. Инфантино не говорит ни о каких плюсах этого изменения. Главная задача — это прибыль . Одно дело — получать несколько миллиардов прибыли раз в два или три года, другое — в четыре. Всё остальное их не интересует. Лично для меня это печальный вывод.

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев в беседе с «Известиями» не исключил, что руководством ФИФА движут не только корыстные мотивы. В частности, он предположил, что у Инфантино может быть цель направлять дополнительные доходы от чемпионатов мира на развитие футбола в странах, которые в этом нуждаются. Но даже этот аргумент вряд ли перевесит негативные последствия решения, считает эксперт.

— Думают ли авторы идеи об игроках — главных действующих лицах? Даже чисто умозрительно не понимаю, как лучшие из лучших будут справляться с такой нагрузкой. Не вижу в предложениях Венгера ничего прогрессивного, чего-то такого, что было бы в интересах футбола. А помимо игроков, будут страдать их клубы, которые платят этим людям большие деньги.

Ожидается, что предложение о сокращении цикла проведения чемпионатов мира обсудят на одном из ближайших конгрессов ФИФА.