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Спорт
Месси подтвердил переход в клуб Бекхэма «Интер Майами»

Месси подтвердил переход в клуб Бекхэма «Интер Майами»

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Фото: REUTERS/Christian Hartmann
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Аргентинский нападающий, чемпион мира по футболу и семикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси заявил о переходе в американский клуб Дэвида Бекхэма «Интер Майами». Об этом в среду, 7 июня, он сообщил испанской газете Mundo Deportivo.

«Я принял решение, что поеду в Майами. <...> Я хотел уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье», — сказал он.

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Ранее в этот день футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лионель Месси, у которого истекает контракт с французским футбольным клубом (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), стал игроком американского ФК «Интер Майами». Источник также заявил, что футболист подтвердит свой переход в профессиональную футбольную лигу (MLS).

О том, что Месси станет игроком американского футбольного клуба «Интер Майами», сообщил также журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо.

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня он проиграл 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

Позднее, 5 июня, журналист Тони Хуанмарти процитировал слова отца Месси, который утверждал, что футболист хочет вернуться в клуб «Барселона», за который он играл с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

До этого, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда на €1,2 млрд. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.

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