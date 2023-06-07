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СМИ сообщили о планах Месси играть за американский клуб «Интер Майами»

Radio Continental: Лионель Месси станет футболистом американского клуба «Интер Майами»
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси станет игроком американского футбольного клуба (ФК) «Интер Майами». Об этом в среду, 7 июня, сообщил журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо.

«Месси отказывается от больших денег, которые мог бы заработать в одном из возможных направлений, например в Аравии. Он также уже знает, что «Барселона» — это не его судьба. <…> Месси обо всем договорился на словах и собирается играть за «Интер Майами». Это решение принято», — сообщил журналист.

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня они проиграли 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

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Ранее, 5 июня, журналист Тони Хуанмарти процитировал слова отца Месси, который утверждал, что футболист хочет вернуться в клуб «Барселона», за который он играл с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

3 июня французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

До этого, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от саудовского клуба «Аль-Хиляль» на €1,2 млрд. Об этом сообщил портал Foot Mercato. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.

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