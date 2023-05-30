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Отец Месси принял предложение его сыну от клуба «Аль-Хиляль» на €1,2 млрд

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pau Barrena
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Хорхе Месси — отец футболиста, играющего за французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), согласился на контракт от клуба из Эр-Рияда «Аль-Хиляль», предложившего его сыну €1,2 млрд, сообщил 29 мая портал Foot Mercato.

По сведениям источника, 35-летний аргентинец склоняется к выбору клуба из Саудовской Аравии. Команда из Эр-Рияда предложила Месси двухлетний контракт и отец форварда принял его. Месси же ждет, что «Барселона» также сделает ему выгодное предложение, сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако, по данным Foot Mercato, Месси начинает склоняться к Саудовской Аравии, к тому же сумма контракта «Аль-Хиляль» вдвое превышает договор Криштиану Роналду с футбольным клубом «Ан-Наср».

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Еще один жест превосходства Месси сделал 27 мая, когда установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших лигах Европы, обойдя португальского форварда Криштиану Роналду. Месси забил гол в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура», заработав 496 забитых мячей в 577 играх.

8 мая Месси получил награду Laureus World Sports Awards 2023 в номинации «Спортсмен года». В свою очередь, сборную Аргентины признали командой года. Месси стал первым спортсменом в истории Laureus, который получил награды в номинациях «Спортсмен года» и «Команда года» за один и тот же год.

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