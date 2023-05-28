Месси обошел Роналду и установил рекорд по числу голов в топ-лигах Европы
Нападающий сборной Аргентины по футболу и французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Лионель Месси установил рекорд по числу забитых мячей в пяти сильнейших лигах Европы, обойдя португальского форварда Криштиану Роналду.
Месси 27 мая забил гол в матче 37-го тура чемпионата Франции против «Страсбура». Таким образом, у 35-летнего форварда 496 забитых мячей в 577 играх.
При этом у Роналду, выступающего за саудовский «Аль-Наср», 495 мячей в 626 матчах пятерки ведущих первенств Европы. Третью строчку занимает Джимми Гривз (366).
27 мая футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) со счетом 1:1 сыграл на выезде с командой «Страсбур» в матче 37-го тура чемпионата Франции по футболу и досрочно победил в турнире.
До этого, 8 мая, Месси получил награду Laureus World Sports Awards 2023 в номинации «Спортсмен года». В свою очередь, сборную Аргентины признали командой года. Месси стал первым спортсменом в истории Laureus, который получил награды в номинациях «Спортсмен года» и «Команда года» за один и тот же год.