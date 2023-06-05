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Отец Месси заявил о желании футболиста вернуться в «Барселону»

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Фото: Global Look Press/Rit Heize
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Аргентинский футболист Лионель Месси хочет вернуться в клуб «Барселона». Об этом заявил его отец Хорхе Месси, слова которого 5 июня приводит в Twitter журналист Тони Хуанмарти.

«Месси хочет вернуться в «Барселону», и я бы хотел, чтобы он вернулся. Это вариант», — говорится в сообщении отца футболиста.

Месси выступал в составе «Барселоны» с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

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3 июня французский клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. 35-летний футболист подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года и дважды выиграл с ним чемпионат Франции.

Ранее, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от саудовского клуба «Аль-Хиляль» на €1,2 млрд. Об этом сообщил портал Foot Mercato. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.

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