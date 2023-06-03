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ПСЖ объявил об уходе Месси

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе Лионеля Месси
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Federico Pestellini
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Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) объявил об уходе из команды чемпиона мира по футболу 2022 года аргентинца Лионеля Месси по окончании сезона-2022/23. Об этом сообщила в субботу, 3 июня, его пресс-служба.

«Спасибо клубу, городу Парижу и его жителям за эти два года. Я желаю им всего наилучшего в будущем», — приводятся слова Месси в заявлении клуба.

В сообщении сказано, что ПСЖ гордится тем, что смог заполучить в свои ряды лучшего игрока в истории.

«Его вклад в «Пари Сен-Жермен» и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем», — отметил председатель и главный исполнительный директор футбольного клуба Насер Аль-Хелаифи.

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О том, что Месси собирается покинуть ПСЖ, 1 июня сообщил журналистам тренер ФК Кристоф Гальтье. Контракт нападающего закончится в конце месяца. Также 3 июня СМИ рассказали, что спортсмен уходит из «Пари Сен-Жермен», однако через некоторое время удалили информацию.

35-летний футболист подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне аргентинец оформил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

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