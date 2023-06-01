Тренер ПСЖ заявил об уходе Месси по окончании сезона

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона, заявил тренер Кристоф Гальтье журналистам.

«Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет последний матч Лео в «Парк де Пренс» против «Клермона», — приводит слова тренера Mail Online.

Контракт 35-летнего Месси с ПСЖ заканчивается в конце июня. Аргентинский футболист станет свободным агентом. Как сообщает ряд СМИ, спортсменом заинтересованы испанская «Барселона», саудовский «Аль-Хиляль» и американский «Интер Майами».

Футболист выступает за ПСЖ с лета 2021 года. С того момента он провел за парижан 74 матча, в которых забил 32 мяча и отдал 35 голевых передач.

29 мая сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от саудовского клуба «Аль-Хиляль» на €1,2 млрд. Об этом сообщил портал Foot Mercato. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.