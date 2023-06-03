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СМИ сообщили, что Месси объявил об уходе из ПСЖ

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Фото: Global Look Press/Glenn Gervot
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СМИ сообщили, что аргентинец Лионель Месси 3 июня якобы объявил об уходе из французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» по окончании сезона-2022/23.

«Я был счастлив иметь возможность представлять ПСЖ. Мне действительно нравилось играть за эту команду с такими отличными игроками», — привел слова Месси журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на издание ESPN.

Спустя некоторое время Романо, как и другие журналисты и ряд СМИ, удалил эту информацию. Сам пост собрал более 460 комментариев, 1,6 тыс. ретвитов и 15 тыс. лайков.

35-летний Месси подписал контракт с ПСЖ летом 2021 года. В текущем сезоне аргентинец оформил 20 голов и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан.

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О том, что Месси собирается покинуть ПСЖ, 1 июня сообщил журналистам тренер французского футбольного клуба Кристоф Гальтье. Контракт нападающего закончится в конце июня.

Ранее, 29 мая, портал Foot Mercato сообщил, что отец Месси якобы принял предложение сыну от саудовского клуба «Аль-Хиляль» на €1,2 млрд. Позднее отмечалось, что у футболиста была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.

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