Лионель Месси согласовал контракт с американским ФК «Интер Майами»

Аргентинский нападающий Лионель Месси, у которого истекает контракт с французским футбольным клубом (ФК) «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), стал игроком американского ФК «Интер Майами». Об этом 7 июня сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Источник отметил, что 35-летний аргентинец в ближайшие часы объявит о своем переходе в профессиональную футбольную лигу (MLS), пишет «Спорт-Экспресс».

«У «Барселоны» или «Аль-Хиляля» (Cаудовский футбольный клуб. — Ред.) больше нет шансов предотвратить этот переход», — заявил Романо в Twitter.

О том, что Месси станет игроком американского футбольного клуба «Интер Майами», сообщил ранее в этот день журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо.

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями. В матче 4 июня они проиграли 2:1 дома клубу «Ди Си Юнайтед».

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23.

После, 5 июня, журналист Тони Хуанмарти процитировал слова отца Месси, который утверждал, что футболист хочет вернуться в клуб «Барселона», за который он играл с 2003 по 2021 год. В составе испанского клуба он 10 раз выигрывал чемпионат страны и четыре раза побеждал в Лиге чемпионов.

До этого, 29 мая, сообщалось, что отец Месси якобы принял предложение сыну от клуба «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда на €1,2 млрд. Позднее отмечалось, что у Месси была несогласованная поездка в Саудовскую Аравию, за что «Пари Сен-Жермен» отстранил игрока от тренировок команды на две недели.