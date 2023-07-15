Футбольный клуб «Интер Майами» объявил о подписании контракта с Месси

Клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Релиз опубликован на сайте клуба 15 июля.

Соглашение с 35-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

«Я очень рад начать этап своей карьеры в «Интер Майами» и в США. <...> Идея в том, чтобы работать вместе для достижения поставленных целей, я очень хочу быть полезным здесь, в моем новом доме», — приводятся слова Месси в сообщении.

ФК «Интер Майами» в настоящее время занимает последнее место в зоне А Высшей футбольной лиги США с 15 очками в 16 играх, с пятью победами и 11 поражениями.

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Сам футболист объяснил переход желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».