Месси предстал перед болельщиками «Интера Майами»

Лионеля Месси представили болельщикам «Интера Майами». Церемония прошла на домашнем стадионе команды во Флориде, передает телеканал «Известия». Мероприятие было под угрозой срыва из-за шторма. Презентация аргентинского игрока началась с большим запозданием. Непогода не испугала поклонников звездного футболиста. Болельщики почти полностью заполнили арену. Фанаты «Интер Майами» тепло встретили аргентинца. В церемонии также принял участие совладелец клуба Дэвид Бекхэм.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.