Будущее Украины будет тяжелым вне зависимости от итогов конфликта. Такое мнение высказал подполковник американской армии Дэниел Дэвис в публикации для 19FortyFive от 21 июля.

«Тяготы, которые лягут на плечи украинских властей и народа, невозможно переоценить. В экономическом, гуманитарном и военном отношении стране будет трудно выжить, не говоря уже о процветании», — подчеркнул он.

По словам Дэвиса, даже если ситуация будет складываться максимально удачно для Киева — в частности, если иностранные союзники смогут оказать необходимую материальную поддержку (а речь будет идти о триллионах долларов) — нужно понимать, что для нормального функционирования государства потребуются не только деньги. Тем временем в более реалистичном прогнозе к всевозможным политическим и социальным вызовам прибавляются финансовые проблемы.

В заключение автор статьи отметил, что каждый новый день конфликта лишь усугубляет болезненность предстоящего восстановления.

Ранее, 14 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что Киев не в состоянии противостоять Москве в одиночку: у Украины нет ни суверенитета, ни денег, ни военной промышленности, ни мощностей для военного производства. По его словам, при желании Вашингтона украинский конфликт мог бы закончиться «завтра утром», однако причина, по которой это самое желание отсутствует, стала загадкой для всего мира.

24 июня в МИД РФ отметили, что усилиями Вашингтона, Лондона и их сателлитов украинский кризис приобрел глобальное измерение. Как сообщил 1 июня директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, США и Европа, оказывая финансовую и военную поддержку киевскому режиму, только дестабилизируют обстановку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.