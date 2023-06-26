МИД обвинил Запад в превращении украинского кризиса в мировую проблему

Украинский кризис приобрел глобальное измерение благодаря США, Великобритании и их сателлитов и проявился в большинстве регионов мира.Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедшего 24 июня заседания коллегии российского дипведомства под председательством министра иностранных дел Сергея Лаврова.

«Кризис обрел глобальное геополитическое измерение», — указано в сообщении на сайте министерства.

Коллегия отметила, что Запад выбрал Украину в качестве плацдарма и инструмента вооруженной борьбы против России, «взрастив в Киеве неонацистский режим» и превратив ее в новую международную террористическую ячейку.

«Англосаксы взяли на себя роль штаба и поставщика [президенту Украины Владимиру] Зеленскому вооружений, разведданных и целеуказаний для систематических ударов по гражданским объектам и мирным гражданам на территории России», — подчеркнули в дипведомстве.

В МИДе при этом указали, что из-за этого западные страны теряют шанс перспективного сотрудничества во многих областях, таких как космос, киберпространство, наука, и многих других.

Ранее, в конце марта, президент России Владимир Путин назвал страны Запада зачинщиками и подстрекателями конфликта на Украине. Тогда российский лидер подчеркнул, что поставки западных вооружений переходят черту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.