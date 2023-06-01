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Нарышкин обвинил США и Европу в дестабилизации ситуации на Украине

Нарышкин: США и Европа дестабилизируют ситуацию, поддерживая конфликт на Украине
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Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
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США и Европа дестабилизируют обстановку на Украине, оказываю Киеву поддержку. Такое заявление в четверг, 1 июня, сделал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Серьезное дестабилизирующее влияние на обстановку оказывает стремление Вашингтона и европейских столиц путем финансовой и военной поддержки Киева удержать ситуацию в горячей фазе», — сказал он в Минске на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран — членов СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что из-за продолжения украинского кризиса возрастает риск проникновения на территорию стран СНГ из зоны боевых действий участников вооруженных формирований и оружия.

Он указал на попытки США и их европейских союзников способствовать дезорганизации партнерских отношений СНГ, создать точки напряжения на пространстве Содружества и вокруг него. По словам директора СВР, Вашингтон и его сателлиты также стремятся пресечь интеграционные процессы СНГ.

Кроме того, Нарышкин напомнил о расширении Североатлантического альянса на восток и повышении его наступательных возможностей.

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Ранее, 26 мая, экономист Джеффри Сакс заявил, что США развязали конфликт на Украине, однако Белый дом сознательно замалчивает свою роль в обострении ситуации, чтобы в стране продолжались боевые действия.

25 мая американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что ситуация в украинском конфликте складывается более благоприятно для России. Вашингтон должен избежать соблазна «удвоить ставку», поддерживая проигрышный сценарий, добавил он.

Ранее, 9 мая, Дэвис сказал, что главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. Вашингтон постарается затянуть конфликт на максимально длительный срок, заключил полковник.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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