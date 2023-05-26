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Американский экономист указал на две организованные США провокации на Украине

Экономист Сакс: США устроили две провокации для развязывания конфликта на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США развязали конфликт на Украине, однако Белый дом сознательно замалчивает свою роль в обострении ситуации, чтобы в стране продолжались боевые действия. Такое мнение выразил американский экономист Джеффри Сакс в статье для издания Common Dreams, опубликованной 23 мая.

Эксперт указал на две провокации, организованной Вашингтоном на Украине. Первой причиной стали планы США расширить НАТО за счет Украины и Грузии, чтобы окружить Россию и черноморский регион. В качестве второго повода он назвал установление русофобского режима на Украине в феврале 2014 года.

«Стрельба на Украине началась со свержения [президента Украины Виктора] Януковича девять лет назад, а не в феврале 2022 года, как уверяют правительство США, НАТО и лидеры G7», — написал Сакс.

Признание того факта, что конфликт был спровоцирован помогло бы понять, как его разрешить, уверен экономист.

Эксперт также назвал три причины, по которой Вашингтону невыгодно признаваться в провоцировании конфликта. Во-первых, это подтвердило бы то, что его можно было избежать. Вторая причина — нежелание президента США Джо Байдена раскрывать свою роль в свержении Януковича. В-третьих, Белый дом не заинтересован в мирных переговорах, так как в таком случае подорвется стремление администрации к расширению Североатлантического альянса.

Сакс обратил внимание на то, что Москва с самого начала боевых действий выступала за урегулирование конфликта дипломатическими методами, в то время как Вашингтон «отвергал дипломатию» и отказывался учитывать интересы РФ в вопросе расширения НАТО на восток.

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25 мая американский военный эксперт Дэниел Дэвис заявил, что ситуация в украинском конфликте складывается более благоприятно для России. Вашингтон должен избежать соблазна «удвоить ставку», поддерживая проигрышный сценарий, добавил он.

Ранее, 9 мая, Дэвис сказал, что главная цель США в украинском конфликте заключается в том, чтобы нанести как можно больше вреда России. Вашингтон постарается затянуть конфликт на максимально длительный срок, заключил полковник.

За день до этого официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что западные страны форсируют украинский конфликт вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования. По его словам, конфликт напоминает «холодную войну 2.0» и его суть заключается не в противостоянии Москвы и Киева, а в борьбе Запада с Россией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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