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В Турции обвинили Запад в поддержке продолжения конфликта на Украине

Представитель Эрдогана Калын: Запад препятствует урегулированию конфликта на Украине
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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Западные страны форсируют украинский конфликт вместо того, чтобы добиваться мирного урегулирования. Об этом 8 мая заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

«Ведущие силы [Запада] являются сторонниками продолжения [конфликта]», — отметил политик в эфире телеканала Habertürk.

По словам Калына, конфликт напоминает «холодную войну 2.0» и его суть заключается не в противостоянии Москвы и Киева, а в борьбе Запада с Россией.

Также представитель Эрдогана отметил, что у турецкой стороны есть предложение, над которым ведется работа.

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Накануне экс-кандидат в губернаторы штата Аризона Кари Лейк заявила, что если Вашингтон перестанет переводить деньги Киеву, то конфликт на Украине закончится.

5 мая член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик указал, что в позиции Запада по Украине отсутствует здравый смысл — несогласие западных стран с мирной инициативой Китая по урегулированию конфликта подтверждает их нацеленность на эскалацию.

В апреле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что Украина в финансовом плане является несуществующей страной и как только США и страны Европы прекратят ее содержать, конфликт закончится.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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