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В Госдуме указали на отсутствие у Запада здравого смысла в ситуации на Украине

Депутат Белик: Запад нацелен на эскалацию конфликта на Украине вопреки здравому смыслу
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Несогласие западных стран с мирной инициативой Китая по Украине подтверждает их нацеленность на эскалацию конфликта вопреки здравому смыслу. Об этом 5 мая «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Позиция Китая по урегулированию украинского кризиса является противоположной позиции Запада, для которого принципиально подбрасывание дров в костер конфликта и накачивание Украины оружием. Мирная инициатива из 12 пунктов председателя КНР Си Цзиньпина была категорически отвергнута киевским режимом и его западными кураторами, что подтверждает их нацеленность на эскалацию конфликта вопреки здравому смыслу», — сказал он.

То, что влиятельное государство Китай готово координировать с Россией работу в направлении мирного урегулирования, — это важно, подчеркнул парламентарий.

«Китай демонстрирует, что в мире есть страны, не согласные с концепцией однополярного мира, которую так настойчиво продвигают Штаты. Взаимодействие Китая и России занимает важное место в формировании противодействия гегемонии США», — заключил Белик.

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Ранее в этот день глава евродипломатии Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз считает план украинского президента Владимира Зеленского единственной мирной инициативой по Украине, план китайской стороны ЕС не воспринимает всерьез.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Однако Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию украинского кризиса «не планом действий, а размышлениями на эту тему».

При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва с уважением относится к китайскому мирному плану.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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