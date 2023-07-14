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Орбан заявил о невозможности достичь мира на Украине без желания США

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Фото: REUTERS/Stringer
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Украина не в состоянии вести конфликт с Россией в одиночку, поэтому мир наступит тогда, когда этого захотят США. Такое мнение в пятницу, 14 июля, выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью в эфире радио Kossuth.

«Если бы американцы захотели, завтра утром был бы мир. А почему американцы не хотят — это вопрос, над которым думает весь мир», — сказал он.

Орбан заявил, что Украина потеряла свой суверенитет, так как «у нее нет денег, военной промышленности, нет своих мощностей для военного производства».

Если бы Украина вступила в НАТО на саммите в Вильнюсе, то это привело бы к началу третьей мировой войны, считает венгерский политики, однако большинство стран — членов альянса хотели бы избежать такого сценария.

«Однако мы должны быть в здравом уме. Если бы мы делали то, о чем просит украинский президент, мы бы уже были в третьей мировой войне», — заявил Орбан.

«Ни Западу, ни киевскому режиму мир на Украине не нужен»
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Ранее, 27 июня, Орбан сообщил, что ЕС не удалось санкциями ни поставить Россию на колени, ни добиться мира на Украине, и назвал провалом сотрудничество между Западом и Киевом.

До этого, 26 июня, глава венгерского правительства указал, что его страна не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине и продолжит добиваться мира. Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами Евросоюза и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс, уточнил он.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года в результате обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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