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Орбан подчеркнул неизменность позиции Венгрии по Украине

Орбан: Венгрия не изменит позицию по ситуации на Украине
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Фото: Global Look Press/XinHua/Attila Volgyi
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Венгрия не изменит направление своей внешней политики в контексте ситуации на Украине. Об этом заявил 26 июня премьер-министр республики Виктор Орбан на пресс-конференции по итогам состоявшейся в Братиславе встречи с коллегами из Польши, Словакии и Чехии.

Орбан напомнил, что Будапешт стремится к сотрудничеству во внешней политике со странами Евросоюза и в то же время проводит независимый внешнеполитический курс.

«Мы не станем менять ее направление, которое избрали после начала конфликта и будем добиваться мира. Наши действия будут направлены на его достижение», — добавил венгерский премьер.

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Ранее в понедельник глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Европа находится в состоянии военного психоза. По словам дипломата, это необходимо прекратить. Он выразил надежду, что это станет возможным на заседании совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, запланированном на этот же день.

До этого, 14 июня, Сийярто заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем, на что указывают военная помощь Киеву и глубокое присутствие США. Ситуация «не движется к миру».

Днем ранее он рассказал, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией, чтобы продолжать искать пути мирного урегулирования конфликта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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