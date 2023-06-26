Европа находится в состоянии военного психоза. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Европа приближается к катастрофе, к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге — я больше не питаю иллюзий», — заявил он.

Плановое заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза состоится 26 июня.

До этого, 14 июня, Сийярто заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем, на что указывает военная помощь Киеву и глубокое присутствие США. По его словам, ситуация «не движется к миру».

12 июня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Евросоюз готовится к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным. Он обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

За день до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также высказывал мнение, что конфликт может затянуться на десятилетия. По его мнению, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических 2–3-летних перемирий будут повторяться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.