Реклама
Прямой эфир
Мир
В КНДР обвинили США в обострении напряженности на Корейском полуострове
Происшествия
В результате ДТП в ХМАО пострадали два ребенка и трое взрослых
Мир
В Японии полностью прорыли туннель для сброса воды с АЭС «Фукусима-1»
Происшествия
Жителя Приамурья задержали за госизмену
Общество
Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
Общество
Режим КТО сняли в Воронежской области
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в нескольких регионах РФ
Армия
Шойгу проверил передовой пункт управления западной группировки войск
Общество
Собянин сообщил об отмене связанных с режимом КТО ограничений в Москве
Общество
Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста
Мир
МВФ три раза менял правила кредитования ради Украины
Мир
Глава МИД Венгрии заявил о военном психозе в Европе
Общество
Режим КТО отменен в Москве и Подмосковье
Сюжет:

Глава МИД Венгрии заявил о военном психозе в Европе

Сийярто: Европа приближается к катастрофе, так как не отказывается от «военного психоза»
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Европа находится в состоянии военного психоза. Об этом 26 июня заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«Европа приближается к катастрофе, к сожалению, во всех смыслах этого слова. Сейчас можно было бы предотвратить еще большую катастрофу и спасти жизни тысяч людей, но для этого нужно прекратить военный психоз. Произойдет ли это на сегодняшнем заседании совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге — я больше не питаю иллюзий», — заявил он.

Плановое заседание министров иностранных дел 27 стран Евросоюза состоится 26 июня.

«ЕС — американский проект, Брюссель — столица США в Европе»
Депутат Европарламента Иван Вилибор Синчич — о санкциях, экономике Европы и будущем Украины

До этого, 14 июня, Сийярто заявил, что конфликт на Украине не закончится в ближайшем будущем, на что указывает военная помощь Киеву и глубокое присутствие США. По его словам, ситуация «не движется к миру».

12 июня еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон отметил, что Евросоюз готовится к тому, что конфликт на Украине может затянуться на несколько лет.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что США хотят максимально затянуть конфликт на Украине и сделать его еще более кровопролитным. Он обратил внимание на то, что США и их союзники по НАТО в последние месяцы расширили номенклатуру поставок вооружений на Украину, включая тяжелые танки, ударную артиллерию, крылатые ракеты большого радиуса действия.

За день до этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также высказывал мнение, что конфликт может затянуться на десятилетия. По его мнению, пока на Украине будет сохраняться такая власть, как сейчас, конфликты даже с учетом гипотетических 2–3-летних перемирий будут повторяться.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023