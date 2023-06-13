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Венгрия заявила о необходимости продолжать диалог с Россией

Сийярто: Венгрия считает необходимым сохранить каналы связи с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто во вторник, 13 июня, заявил, что Венгрия сохраняет каналы связи с Россией, чтобы продолжать искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью французскому телеканалу LCI, эфир которого был опубликован в социальных сетях политика.

«Главный вопрос сейчас заключается в том, как достичь мира, а для этого надо сохранять возможности общения. Ведь если мы не будем готовы к общению, то мы потеряем надежду на достижение мира», — сказал Сийярто.

Министр подчеркнул, что, по мнению Венгрии, каналы связи должны оставаться открытыми. Сославшись на краткую встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совещания «Группы двадцати» в Нью-Дели, Сийярто добавил, что тоже продолжает диалог с главой российского МИД.

Он выразил уверенность в том, что украинский конфликт «не закончится на поле боя, он может закончиться только за столом переговоров».

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В конце мая Сийярто отметил, что Сербия и Венгрия подвергаются нападкам на международной арене на фоне своего стремления мира на Украине и нежелания способствовать эскалации конфликта на территории этого государства.

Ранее, 23 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Украина не сможет одержать победу в конфликте с Россией. По его мнению, нужно прекратить огонь и приступить к началу мирных переговоров.

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