В Турции рассчитывают на возобновление зерновой сделки в кратчайшие сроки
Турция рассчитывает, что действие зерновой сделки возобновится в кратчайшие сроки, заявил 21 июля глава МИД страны Хакан Фидан.
Он подчеркнул, что Анкара получила от Москвы детальные объяснения относительно причин, по которым Россия отказалась продлевать черноморскую инициативу.
«Мы прилагаем значительные усилия для продления зерновой сделки и верим в целесообразность возвращения России за стол. Кроме того, высока вероятность решений, которые не будут угрожать усилиям, направленным на преодоление продовольственного кризиса. Мы надеемся на возобновление в ближайшее время зерновой сделки», — сказал турецкий министр журналистам.
Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется, что Турция возьмет на себя лидирующую роль в вопросе восстановления зерновой сделки.
Действие зерновой сделки завершилось 17 июля. В тот день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что черноморская зерновая инициатива вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ее продление в будущем. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля сообщил, что Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой.
Киев между тем пытается найти пути вывоза своего зерна без участия Москвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».
Зеленский дал распоряжение министерству иностранных дел страны подготовить официальные сигналы в ООН и Турцию для определения готовности продолжать инициативу Киева.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В настоящий момент Россия приостановила свое участие в сделке из-за отсутствия реализации ее части договоренностей.