США рассчитывают на лидерство Турции в восстановлении зерновой сделки

Соединенные Штаты надеются, что Турция возьмет на себя лидирующую роль в вопросе восстановления черноморской зерновой инициативы. Об этом заявил 21 июля госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института, Блинкен отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о том, что он взаимодействует с президентом России Владимиром Путиным на предмет возврата к зерновому соглашению.

«Так что мы рассчитываем, что Турция будет играть роль, которую она уже играла, — лидерскую роль, чтобы вернуть это назад, в нужную колею, гарантируя, что люди в мире могут получать нужное им продовольствие по разумным ценам», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Согласно его оценке, Турция «сыграла ключевую роль в запуске инициативы». Блинкен добавил, что США вместе с союзниками ищут альтернативы зерновой сделке, однако не считают, что смогут заместить потерянные поставки по другим маршрутам.

Зерновая сделка прекратила свое действие 17 июля. Как заявил тогда же пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

В тот же день Эрдоган отметил, что зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с Путиным ее продление в будущем после возвращения из ближневосточного турне. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля сообщил, что Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой.

Ранее, 13 июля, Путин заявил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По словам президента, в условиях, на которых Россия согласилась обеспечить вывоз украинского зерна, должны были учитывать российские интересы, однако для этого ничего не было сделано.

Путин добавил, что из всего объема продовольствия, вывезенного с территории Украины, прежде всего зерновых, три с небольшим процента только пошло в беднейшие страны мира. Всё остальное — в «сытую и благополучную Европу».

21 июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто подтвердил, что около 95% украинского зерна экспортируется в обход нуждающихся стран Африки, что может оказать негативное влияние на континент. По его словам, эта дестабилизация испытывающих трудности регионов является проблемой, затрагивающей и Европу.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В настоящий момент Россия приостановила свое участие в сделке, из-за отсутствия реализации ее части договоренностей.