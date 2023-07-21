Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не планирует контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он отметил, что у Путина должны состояться контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее, 17 июля, Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с Путиным ее продление в будущем после возвращения из ближневосточного турне.

14 июля Песков сообщил, что в графике Путина нет переговоров с Эрдоганом по вопросу зерновой сделки. При необходимости такой разговор будет организован, отметил пресс-секретарь.

До этого, 13 июля, сообщалось, что Эрдоган планировал провести переговоры с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки, то есть 17 июля. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «разговор ожидается», добавив об отсутствии кризиса в двусторонних отношениях между Турцией и Россией, несмотря на решение Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

8 июля Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу.

Ранее, 7 июля, Песков заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования конфликта на Украине, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал Путин. Говоря о возможности последующей встречи Эрдогана и его российского коллеги, представитель Кремля этого не исключил.