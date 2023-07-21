Реклама
Прямой эфир
Мир
Венгрия выступила против создания фонда помощи Украине объемом €20 млрд
Экономика
Аналитик предрек положительный эффект для рубля на фоне повышения ключевой ставки
Мир
В США спрогнозировали волнения на Украине из-за недовольства в рядах ВСУ
Политика
Москва дала разъяснения Пекину в связи с ущербом генконсульству КНР в Одессе
Экономика
ЦБ сообщил о новом историческом минимуме безработицы в России
Политика
Медведев предложил ЕС умерить аппетит после заявлений Борреля о зерновой сделке
Авто
В России в 2023 году обновят более 6 тыс. км дорог
Мир
На юго-западе Польши упал разведывательный беспилотник США
Мир
МО Италии заявило о поставках 95% украинского зерна в Европу вместо стран Африки
Экономика
Банк России поднял ключевую ставку до 8,5%
Авто
Договоры ОСАГО можно будет заключать на срок от одного дня до года
Мир
Зеленский уволил посла Украины в Британии после критики в свой адрес
Мир
Путин назвал украинскую агрессию против Белоруссии агрессией против РФ

Песков заявил об отсутствии планов по контактам Путина с Эрдоганом

0
Фото: Global Look Press/Kremlin Pool/Alexei Druzhinin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин пока не планирует контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

При этом он отметил, что у Путина должны состояться контакты с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Отвеченный вывоз: Путин рассказал об ущербе России от зерновой сделки
Есть ли шансы у соглашения и готова ли Москва вернуться к его обсуждению

Ранее, 17 июля, Эрдоган заявил, что зерновая сделка вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с Путиным ее продление в будущем после возвращения из ближневосточного турне.

14 июля Песков сообщил, что в графике Путина нет переговоров с Эрдоганом по вопросу зерновой сделки. При необходимости такой разговор будет организован, отметил пресс-секретарь.

До этого, 13 июля, сообщалось, что Эрдоган планировал провести переговоры с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки, то есть 17 июля. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «разговор ожидается», добавив об отсутствии кризиса в двусторонних отношениях между Турцией и Россией, несмотря на решение Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

8 июля Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина в Турцию в августе. Турецкий лидер отметил, что они вновь смогут обсудить тему обмена военнопленными лицом к лицу.

Ранее, 7 июля, Песков заявил, что турецкий лидер неоднократно прикладывал большие усилия для урегулирования конфликта на Украине, играя посредническую роль. И это всегда высоко оценивал Путин. Говоря о возможности последующей встречи Эрдогана и его российского коллеги, представитель Кремля этого не исключил.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023