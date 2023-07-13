Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до истечения зерновой сделки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным до истечения срока действия зерновой сделки. Об этом в четверг, 13 июля, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик в эфире телеканала Habertürk.

Он отметил, что «разговор ожидается», добавив об отсутствии кризиса в двусторонних отношениях между Турцией и Россией, несмотря на решение Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

«Кризиса в отношениях не будет, не следует его ждать. Оба лидера всегда находили общий язык по чувствительным вопросам», — заявил представитель правящей партии.

Челик также не исключил возможность визита Путина в Турцию, который, по ранее высказанным словам Эрдогана, может состояться в августе.

Турция продолжает контакты с Россией по вопросу продления зерновой сделки, срок которой истекает 17 июля. Так, 12 июля турецкий лидер Эрдоган заявил о желании лично обсудить с Владимиром Путиным ситуацию вокруг продовольственного соглашения.

В свою очередь, 5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что оснований для продления сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей.

13 июля Путин назвал условие возвращения России к участию в продовольственном соглашении. Так, он указал на подключение к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ) и решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Глава государства также отметил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По его словам, только три с небольшим процента из всего продовольствия, вывезенного с территории Украины, пошло в беднейшие страны мира. Он подчеркнул, российская сторона всё равно многократно и по доброй воле продлевала сделку, несмотря на условия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукциии удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.