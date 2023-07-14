Песков заявил об отсутствии в графике Путина переговоров с Эрдоганом по зерну

В графике президента России Владимира Путина нет переговоров с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по вопросу зерновой сделки. Об этом 14 июля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока в графике президента такого разговора нет. При необходимости он будет организован. Вчера президент изложил свою позицию по этой сделке. По-прежнему никаких новых элементов пока нет», — сказал он на брифинге.

На вопрос о дальнейших действиях в случае отказа от продления сделки Песков указал, что до этого остается еще несколько дней.

Накануне сообщалось, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным до истечения срока действия зерновой сделки, то есть 17 июля. Представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что «разговор ожидается», добавив об отсутствии кризиса в двусторонних отношениях между Турцией и Россией, несмотря на решение Анкары ускорить процесс ратификации протокола о приеме Швеции в НАТО.

13 июля Путин назвал условие возвращения России к участию в продовольственном соглашении. Так, он указал на подключение к системе SWIFT Россельхозбанка (РСХБ) и решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Глава государства также отметил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По его словам, только три с небольшим процента из всего продовольствия, вывезенного с территории Украины, пошло в беднейшие страны мира. Он подчеркнул, российская сторона всё равно многократно и по доброй воле продлевала сделку, несмотря на условия.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.