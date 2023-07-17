Хуснуллин рассказал о дальнейших шагах по восстановлению Крымского моста

Вице-премьер России Марат Хуснуллин после совещания с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации на Крымском мосту рассказал журналистам о дальнейших шагах по восстановлению объекта.

«В 12 ночи планируем запустить первую тестовую машину 3 т, потом — 5 т. Если не произойдет каких-то непредвиденных обстоятельств, <…> то мы начнем где-то с часу-двух ночи запускать легковые автомобили в реверсивном движении», — сказал он в понедельник, 17 июля.

Он уточнил, что при визуальном осмотре опоры моста значительных повреждений выявлено не было. Однако часть пролета в сторону Керчи полностью разрушена и ее необходимо демонтировать, сообщил Хуснуллин.

«Вторая часть пролета сместилась на 70–80 см от своего правильного положения. У нас сейчас есть техническая возможность ее укрепить, строители уже занимаются ее укреплением», — уточнил вице-премьер.

Также по поручению президента было принято решение об организации круглосуточного проезда до Крыма по территориям новых регионов. Кроме того, выезд из Крыма и Ростовской области будет осуществляться без проверки документов, а при въезде в данные регионы проверка документов будет проходить в ускоренном порядке, сообщил Хуснуллин.

«Мы рассчитываем, что это даст возможность ускорения движения автомобильного транспорта», — резюмировал он.

Работа по восстановлению моста будет круглосуточной, к его ремонту планируется привлечь несколько сотен человек. По предварительным расчетам, один из пролетов будет запущен к 15 сентября, рассказал Хуснуллин.

Ранее в этот день Путин провел совещание с членами правительства, главами регионов и ведомств по теракту, произошедшему утром в этот день на Крымском мосту. Глава государства заслушал доклады, выразил свое мнение о ЧП, а также уточнил, что Минобороны готовит предложения по ответным мерам.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате произошедшего погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали. Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами.

Следственный комитет (СК) России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.