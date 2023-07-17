Зампостпреда РФ при ООН назвал решение по зерновой сделке окончательным

Решение России по зерновой сделке является окончательным. Об этом 17 июля заявил заместитель постоянного представители РФ при ООН Дмитрий Полянский, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Он также исключил проведение дальнейших переговоров по этой теме.

«Нет, мне об этом неизвестно», — отметил он.

Ранее в этот день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что с сегодняшнего дня зерновая сделка прекратила свое действие. Россия немедленно вернется в нее, как только будут выполнены требования Москвы, в числе которых подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что позиция РФ по сделке никак не связана с терактом на Крымском мосту, который произошел в ночь на 17 июля.

В этот же день чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов сообщил, что посольство РФ в Минске передало Киеву ноту по зерновой сделке, выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля. Он указал, что прекращение сделки полностью лежит на совести Запада. Инициатива превратилась в коммерческий проект и утратила гуманитарную функцию — предотвращение голода в государствах, испытывающих дефицит продовольствия, подчеркнул Грызлов.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что подконтрольные Киеву порты и открытый Россией коридор для вывоза зерна использовались в целях проведения террористических атак.

Тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что черноморская зерновая инициатива вошла в историю как дипломатическая победа, она препятствовала продовольственному кризису в мире, дополняет «Газета.Ru».

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.