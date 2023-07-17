Корреспондент «Известий» сообщил о полной обеспеченности ж/д сообщения в Крыму

В Керчи и пригороде железнодорожное сообщение обеспечено в полном объеме. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщил корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

«Идут товарные вагоны, также пассажирские. Работают пригородные поезда и электрички, идут сообщением на Анапу. Всё в штатном режиме», — передает корреспондент.

Из-за приостановки движения автомобилей по Крымскому мосту Минтранс РФ рекомендовал пассажирам, следующим в Крым и обратно, воспользоваться альтернативными маршрутами. Для водителей доступно передвижение по сухопутному маршруту по территориям новых регионов, для пассажиров рейсовых автобусов доступна перевозка через Керченскую паромную переправу, уточнили в ведомстве.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате на мосту остановили движение. Глава Республики Крым Сергей Аксенов попросил пока не совершать поездки через Крымский мост или использовать альтернативные маршруты.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о гибели двоих взрослых в результате происшествия, также пострадала одна девочка, ее госпитализировали самолетом санавиации.

Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на Крымском мосту. По ст. 205 УК РФ (террористический акт) было возбуждено уголовное дело.