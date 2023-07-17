Пассажиры поезда Ростов — Симферополь рассказали об обстановке в Тамани, где остановили состав. С ними 17 июля пообщалась съемочная группа «Известий».

Как было запланировано изначально, поезд должен был прибыть в Тамань в 4:28, однако в пути состав остановили в поле примерно на два часа. Тогда пассажиры и узнали о происшествии на Крымском мосту.

Сейчас собеседники стоят на Таманском вокзале. Поезда начали отправлять с 9:00. Первый из них сообщением Волгоград — Симферополь уже ушел. По словам одной из женщин-пассажиров, обстановка на месте спокойная.

«Всё спокойно, всё хорошо. Много ребят, транспортная полиция работает», — рассказал она в преддверии отправления состава.

Ранее в этот день движение на Крымском мосту остановили из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. На месте начали работу правоохранительные органы и ответственные службы.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двоих взрослых во время происшествия, одна девочка пострадала, ее госпитализировали самолетом санавиации. По словам Гладкова, семье окажут всю необходимую помощь.

Национальный антитеррористический комитет назвал ЧП на Крымском мосту террористической атакой. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев позже сообщил о создании оперативного штаба, который будет координировать действия спецслужб, а на востоке Крыма будут открыты пункты временного размещения для туристов.

Глава республики Сергей Аксенов попросил жителей выбирать для поездок альтернативные сухопутные маршруты или вовсе воздержаться от поездок через мост. Позже стало известно, что из Крыма в Краснодарский край восстановлено автобусное сообщение с пересадками на электричку. Также сообщалось, что легковые автомобили смогут выехать из Крыма в ближайшее время на пароме, а грузовые — только через новые территории.

Затем губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регион примет меры, чтобы справиться с трафиком, а врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подчеркнул, что на границе региона с Крымом ускорят досмотр людей и машин.